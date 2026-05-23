Recientemente la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la salida de Joel Campbell de la institución. El delantero se va del equipo manudo luego de tres años en los que consiguió títulos y se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

Mensaje de Alajuelense

“Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período”, señaló el club rojinegro.

Mensaje de Joel Campbell

En las últimas horas Joel se quiso referir a su salida del club y mandarle un mensaje a la afición manuda.

“Manudos gracias por estos 3 años. Gracias por el cariño y el respeto que me mostraron a mí y a mi familia en estos 3 años. Se ganó, se perdió y la vida se trata de eso. De mi parte me voy tranquilo, porque siempre entregué el máximo y respeté la institución. Muchísimas gracias por todo”, dijo en una historia.

Futuro

Ahora el jugador busca un nuevo reto profesional en otro club.