Una vez más un jugador tico destaca con su equipo en Portugal, y esta vez recibió un importante galardón: el mejor jugador de su equipo en el mes.

El guardameta Patrick Sequeira fue elegido como el futbolista más valioso del Casa Pia, tras sus actuaciones de agosto en la Primeira Liga.

Los resultados de agosto

Al Casa Pia no le fue de lo mejor en el mes inicial de la temporada, acumula tres derrotas en cuatro partidos.

La única victoria fue ante al AVS Futebol, en un 2-0 en donde Patrick Sequeira fue figura. Eso sí, ya enfrentaron a tres de los clubes más importantes del país: Sporting, Porto y Nacional.

Los números de Patrick

En total, el guardameta jugó 360 minutos, estuvo en el equipo de la semana una vez, y acumula un promedio de 9.2 balones recuperados por partido.

A pesar de tener un promedio de 2,0 goles encajados por partido, también tiene una media de 3,5 paradas por partido, y 1,08 goles evitados.