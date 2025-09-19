Antes de revisar los datos, se debe dejar claro que el estudio tomó en cuenta “todas las detenciones visibles en los partidos” por parte de los árbitros, por lo que las cifras con el recuento que hace la Comisión de Arbitraje no coincidirá por la forma en que ellos determinan cada acción en este torneo de Apertura 2025. En el VAR hay revisiones que no se detectan durante los compromisos.

¿Cuántas revisiones hubo en la primera vuelta del Apertura 2025?

Bajo ese parámetro de “detenciones visibles”, el actual torneo acumula 48 acciones del videoarbitraje, donde el Saprissa es el club que más se vio involucrado con beneficios y afectaciones, con 16, y el PFC el de menos con 5.

¿Qué club fue el más afectado?

Decir “afectado” en este contexto futbolístico no significa ser perjudicado con intención, sino que la revisión que hubo no fue a favor del equipo. En esta circunstancia, el club que más acciones de VAR lo “afectó” fue el Saprissa, ya que le sucedió en 10 ocasiones:

3 revisiones por supuestas manos en el área rival

2 fuera de juego en gol

1 revisión si el balón salió en jugada de gol rival

1 mano en jugada de gol

1 falta en jugada de gol

1 falta en el área del rival

1 fuera de juego en jugada de gol

El segundo más “afectado” es Liga Deportiva Alajuelense, ya que en 7 veces la revisión no fue a su favor:

2 fueras de juego en gol

2 falta en el área rival

1 expulsión del rival

1 mano en el área rival

1 falta en jugada de gol

¿Quiénes son lo más beneficiados?

Dentro de los equipos que más se beneficiaron por las decisiones del VAR son Pérez Zeledón (9 revisiones a su favor) y Herediano (8 revisiones a su favor).

Saldos por “detenciones visibles” del VAR

El equipo con mejor saldo por revisiones VAR visibles en esta primera vuelta es Pérez Zeledón con un +6, ya que ha tenido 9 acciones favorables y solo 3 que lo afectó, seguido del mismo Herediano con un +3, ya que tiene 8 a favor y 5 en contra.

Mientras que los de peor saldo son Alajuelense con un -5 (2 beneficiado y 7 afectado) y Saprissa con un -4 (6 y 10).

A esta primera vuelta solo le quedó un juego pendiente que es entre Alajuelense y Cartaginés, los primeros dos de la tabla de posiciones en este certamen.