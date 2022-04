Anitta confesó que cuando tuvo la oportunidad de conocer a Madonna, los nervios le jugaron una mala pasada. La cantante brasileña, reveló que cuando tuvo enfrente a su ídolo, fue presa de una diarrea.

La estrella carioca trabajó con la reina del pop en el sencillo “Faz Gostoso” en 2019. Sin embargo, según contó, tuvo que pasar un tiempo encerrada en el baño antes de que pudieran grabar juntas por culpa del incidente.

“Hay una historia muy loca sobre la vez que conocí a Madonna. Me sentía muy nerviosa, de verdad. Yo alucinaba al principio…Quiero decir, iba a tener a Madonna en el estudio, ¿sabes lo que es eso para mí? Tenía que trabajar y grabar con ella. Yo sentía que volaba”, recordó la cantante en la última emisión del programa “Watch what happens live”.

Las estrellas, colaboraron en “Faz gostoso” en 2019. (Foto: radio Mitre)

“Estaba tan nerviosa que tuve una diarrea loca. Ya sabes, cuando te pones nervioso y el estómago empieza a hacer cosas raras. Fue horrible y no podía contenerme”, señaló.

¿Cómo acabó?

Por suerte, Anitta había previsto que algo no iría bien. Por lo tanto, llegó 20 minutos antes que Madonna para conseguir un momento de tranquilidad. Cuando la “Reina del pop” apareció, la cantante brasileña se había calmado un poco y se sintió muy aliviada de que la mundialmente famosa estrella “no se diera cuenta de lo que había pasado allí mientras no estaba “.

“Tuve que fingir que todo estaba súper bien. Una escena súper normal”, bromeó.

Anitta, contó que el ataque de diarrea sólo le ocurrió cuando conoció a Madonna. La artista recordó otras ocasiones que consiguió conocer a sus ídolos. Le sucedió con una de sus artistas favoritas, como lo es Mariah Carey, a quien admira desde niña.

“No me dio diarrea. Pero aluciné, me quedé helada, porque fue la primera cantante que escuché en mi vida”, dijo.