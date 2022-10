Si bien comenzó en gran forma su camino en la Liga de España (es líder junto al Real Madrid), Barcelona camina por la cornisa de la eliminación en la fase de grupos de la Champions League. En el Camp Nou, apenas si rescató un empate (3-3) sobre el final ante el Inter, y se encuentra tercero en el Grupo C con dos partidos por delante. Uno… ante el líder, Bayern Múnich.

En el cotejo frente al Neroazzurro, Lautaro Martínez fue gran figura, anotando un golazo (la bajó de pecho y remató) y regalando una asistencia. Tras el encuentro, el delantero de la Selección argentina compartió en su cuenta de Instagram cuatro fotos de su festejo con la leyenda “Corazón, personalidad y humildad”. Hasta ahí, nada anormal. Excepto que uno de los que le dio “me gusta” a la publicación fue Lionel Messi.

Ese gesto, seguramente emparentado con su relación en la Albiceleste, y en el umbral del desafío colectivo de defender al seleccionado en el Mundial de Qatar (que comienza el próximo 20 de noviembre) terminó generando un terremoto en Cataluña. Es que si bien se tuvo que marchar (a regañadientes, porque quería renovar) del club hace casi una temporada y media, Messi, de 35 años, sigue siendo uno de los máximos ídolos del club blaugrana, el top scorer, y un emblema por el que los directivos iniciaron un operativo seducción para repatriarlo en junio de 2023, cuando termina su vínculo con el PSG.

Enseguida, surgieron las voces de aficionados heridos por el like, que lo tomaron como una afrenta al Barcelona y a una relación de 20 años de éxitos. “Yo lo tengo claro, Leo no debe volver, hay que pasar la página”, escribió el usuario de Twitter @DeiveFCB. “Que salga alguien a defender esto, cuando nosotros estamos pensando en hacerle una estatua”, sumó @Fernando_284. Otros, más osados, hasta lo llamaron “mercenario”.

Sin embargo, otros analizaron el “me gusta” con un espíritu diferente. Entendieron que sólo se trató de una palmada en el hombro a su compañero de Selección, sin animadversión hacia el Barcelona. “El like de Messi a Lautaro, sin importar que le haya convertido al club que lo acompañó durante casi toda su carrera. La Scaloneta es todo lo que está bien”, firmó un fanático del combinado argentino.

“Culés llorando por un like de Messi a un compañero de Selección que tuvo su mejor noche en Europa. No sean imbéciles, preocúpense por cosas puntuales del Barsa y no por estos tontos temas. Lo mejor es que esté bien lejos de otro desastre europeo”, rubricó @_DiegoMiranda.

Otros se la tomaron con históricos de mal rendimiento (como Piqué o Busquets) y no con la Pulga, de quien hace apenas una semana el vicepresidente económico Eduard Romeu había declarado: “Lo recibiríamos encantados y no habría problemas en lo financiero”.

Uno de los usuarios que se sumaron al debate hizo una investigación que se incorporó a la lectura sobre el “me gusta”. “Messi le dio like a dos fotos en las últimas 20 de Lautaro. Una donde Lautaro sale con Messi en la Selección y la otra la eliminación del Barcelona…”, subrayó. En realidad, el equipo dirigido por Xavi aún no está fuera de combate, aunque quedó complicado. Y la reacción del argentino a la publicación de Martínez le añadió efervescencia a la coyuntura.