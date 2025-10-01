Antony, quien es un artista que pinta sobre la espuma del café en lugar de usar lienzos tradicionales, sueña en grande y desea que su talento sea conocido por el público, lo que lo motiva a contactar a quienes quieran apreciar su hermoso trabajo

Su técnica, que convierte una bebida cotidiana en una obra de arte, muestra la creatividad que surge en Costa Rica.

Mientras que su historia, que se destaca en el Día del Café, inspira a otros a explorar formas innovadoras de expresión, lo que refleja la fusión entre la cultura local y el arte.