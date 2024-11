Lanzado por primera vez en 1986 para la consola NES, “The Legend of Zelda” se ha convertido en uno de los videojuegos más icónicos de la historia. Creado por Shigeru Miyamoto, este título fue un pionero en el género de acción y aventura, presentando un vasto mundo abierto lleno de secretos, mazmorras y una narrativa que, para la época, era revolucionaria.

El juego introdujo a los jugadores al heroico Link, quien debía salvar a la princesa Zelda y derrotar al malvado Ganon, un relato clásico que sigue siendo la base de cada entrega de la saga.

Lo que realmente distinguió a The Legend of Zelda de otros títulos de su tiempo fue su estructura no lineal. Los jugadores podían explorar el vasto mundo de Hyrule a su propio ritmo, sin estar sujetos a un orden estricto de misiones.

Además, fue uno de los primeros juegos en ofrecer un sistema de guardado mediante baterías internas, lo que permitió a los jugadores continuar su aventura sin tener que empezar de nuevo cada vez. Esto marcó un antes y un después en la industria del videojuego, abriendo las puertas a experiencias más largas y complejas.

A lo largo de las décadas, la franquicia ha evolucionado en formas que pocos podrían haber anticipado. Con títulos como “Ocarina of Time” (1998), considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, la serie dio el salto al 3D, perfeccionando la combinación de exploración y acertijos. Ocarina of Time también introdujo el sistema de lock-on, que permitía a los jugadores enfocar a los enemigos durante las batallas, un avance que fue replicado en numerosos juegos posteriores.

En 2017, “Breath of the Wild” llevó la saga a una nueva era, redefiniendo el concepto de mundo abierto. El juego ofreció a los jugadores una libertad donde podían abordar los retos y la narrativa en cualquier orden, apoyándose en mecánicas de supervivencia y físicas detalladas.

Esta entrega no solo recibió elogios por su innovación, sino que también ganó el Game Of The Year (GOTY), en el año 2017 en los The Game Awards, este inspiró a una nueva generación de diseñadores a reconsiderar cómo los mundos abiertos pueden ser creados.

A lo largo de casi cuatro décadas, The Legend of Zelda ha trascendido su estado de “videojuego retro” para convertirse en un pilar cultural. Cada título ha ido evolucionando junto a la tecnología, adaptándose y, a menudo, liderando las tendencias del desarrollo de videojuegos.

Lo que comenzó como una simple aventura en 8 bits se ha transformado en una franquicia que sigue estableciendo estándares para lo que puede ser un videojuego, manteniendo su esencia y continuando su legado.

Esta nota es presentada por: