El ex delantero se refirió al “grupo de la muerte” integrado por PSG, Juventus y Benfica. La Liga de Campeones tendrá una particularidad: jugará su fase de grupos previos al Mundial de Qatar

Sergio Agüero analizó el sorteo de la Champions League que se llevó a cabo este jueves y puso énfasis en el Grupo H que es considerado como una de las zonas de la muerte con París Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haïfa. Cabe recordar que los dos primeros se clasificarán a los octavos de final. Pero la particularidad que tiene esta edición es que esa etapa inicial será en la previa del Mundial de Qatar 2022.

Con su chispa habitual, el Kun dio su parecer sobre la zona y apuntó a los tres equipos que son los favoritos a pelear por los boletos a la siguiente instancia. En esos clubes hay jugadores de la selección argentina y todo en vísperas de la máxima cita de la redonda, que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

“PSG, Juventus, Benfica. Otamendi está en el Benfica y va a tener que pegar un par de patadas. Uy, se lo va a cruzar a Leo. No me lo lesiones Otamendi a Leo porque te mato, boludo. Viene el Mundial. Uy también se encuentra con Fideo (Di María) en la Juventus, la puta que lo parió. ¡Ay Otamendi!”, manifestó el ex delantero del Manchester City en su transmisión por Twitch.

“Qué mal la estamos viendo. Otamendi tiene para pegarle una buena patada a Di María y a Messi. Mmmm… Picante”, agregó y recordó que “¡Otamendi es capitán!”.

Agüero vivió desde afuera el sorteo de la Champions League como pasó con el de la Copa del Mundo, debido a su salida de los campos por una arritmia que lo obligó a dejar la práctica profesional. No obstante, el ex artillero que debutó en la Primera de Independiente y que luego fue transferido al Atlético Madrid, encaró a pleno sus otros proyectos como los deportes electrónicos y los comentarios en los partidos importantes en la plataforma Star Plus.

En esa vía el Kun aportó comentarios únicos debido a su estilo descontracturado y hasta en ocasiones invitando a otras estrellas para poder analizar los encuentros como pasó con Carlos Tevez, Maxi Rodríguez, Mario Balotelli y hasta una previa con Oscar Ruggeri. La presencia de ellos y la confianza con Agüero permitieron que en las transmisiones puedan contar anécdotas que deleitaron a los fanáticos.

Junto con el grupo H, la otra zona que aparece también como difícil es la C que la integran Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Viktoria Plzen. Entre los dos primeros se dará el choque particular ya que Robert Lewandowski, hoy en el equipo culé,enfrentará a su ex club, el Bayern. Lo mismo sucederá cuando Ángel Di María se mida ante el PSG.

El principal torneo de clubes del Viejo Mundo comenzará en dos semanas y el 6 y 7 de septiembre se jugarán los primeros partidos. Por la cita mundialista la Orejona disputará su fase de grupos en un lapso de dos meses y terminarán el 2 de noviembre, 18 días antes de Qatar 2022.