En el corazón de Santa Teresa de Cóbano, creció Evan Michelini, un joven costarricense con un sueño más rápido que la velocidad misma: convertirse en piloto profesional de automovilismo.

“Desde que nací, tengo una pasión por las carreras de autos”, afirma Evan, actual piloto de la categoría F4 y una de las grandes promesas del automovilismo en Costa Rica.

Un camino impulsado por la pasión y el sacrificio

Hijo único de padres italianos, Evan ha recorrido un camino lleno de esfuerzo, compromiso y pasión. Aunque no tiene hermanos, reconoce que le habría gustado tenerlos, pero esa ausencia nunca detuvo su energía por perseguir lo que realmente ama: los autos.

“Desde pequeño conocía todas las marcas de autos, los motores… los reconocía solo de verlos. Siempre me acercaba a los carros, los exploraba, los admiraba. Ahí nació mi pasión”, cuenta con emoción.

Pero no fue sino hasta los 14 años, en plena pandemia del COVID-19, cuando logró convencer a su padre de iniciar su carrera en el automovilismo. No fue fácil: cada fin de semana viajaban juntos desde Santa Teresa hasta San José para competir.

“Fue complicado, era mucho sacrificio. Pero valió la pena.”

Educación, idiomas y futuro profesional

Actualmente, Evan sigue estudiando para sacar su bachillerato. Combina clases en Santa Teresa con un colegio presencial-virtual en San José. Además, domina tres idiomas: español, italiano e inglés, una habilidad que le abre puertas en el automovilismo internacional.

“En el futuro me gustaría estudiar algo relacionado con las carreras. Esto es lo que quiero en la vida”, asegura.

Contra viento y críticas: un joven que no se detiene

Aunque ha enfrentado comentarios negativos y personas que intentaron frenarlo, Evan no ha dejado que eso lo detenga. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión, la disciplina y el trabajo constante pueden vencer cualquier obstáculo.

El talento, la visión y el coraje de Evan lo perfilan como una figura clave del automovilismo costarricense en los próximos años.