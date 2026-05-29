El inusual método para descubrir a funcionario de Estado por tener pornografía infantil

Durante la mañana del viernes 29 de mayo se llevó a cabo la detención de un hombre de apellidos Jiménez Cambronero, al cual se le acusa por la portación de 158 archivos de pornografía infantil.

El allanamiento e investigación la desarrolló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sin embargo, el caso surgió a raíz de la alerta de una empresa extranjera.

¿De cuál empresa se trata y qué hizo?

La empresa Meta, dueña de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, emitió la alerta al detectar los archivos pornográficos a través de los almacenamientos digitales.

Meta se comunicó con el gobierno de Estados Unidos y este informó a las autoridades costarricenses, ya que a través de la geolocalización detectaron que el sospechoso se encontraba en Costa Rica.

El OIJ inició la investigación en agosto del 2025 y detuvo al hombre este 29 de mayo en Curridabat.