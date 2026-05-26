Un estudio de la Royal Society Open Science reveló la relación entre el sexo frecuente y la edad en la que llegada de la menopausia.

La investigación

Alrededor de 2.900 mujeres participaron en este estudio. Las participantes tenían entre 42 y 52 años, rango de edad en el que suele aparecer la menopausia.

Según el análisis, la menopausia consiste en el cese de la menstruación durante al menos 12 meses consecutivos.

Cuando se contemplan las “relaciones sexuales”, se habla de:

Relaciones con penetración

Sexo oral

Caricias íntimas

Autoestimulación

Entre las conclusiones, el estudio determinó que las mujeres con actividad sexual semanal tenían un 28% menos de probabilidad de experimentar una menopausia temprana.

Por otro lado, quienes mantenían relaciones sexuales mensualmente presentaban un 19% menos de riesgo de atravesar esta situación.

Imagen estadística del estudio

La investigación se basó en datos recopilados durante 10 años.

Esta hipótesis plantea que “si una mujer no está teniendo relaciones sexuales y no existe posibilidad de embarazo, el cuerpo podría ‘elegir’ no invertir energía en la ovulación”.

Los datos muestran una relación estadística entre la frecuencia sexual y la edad en la que aparece este proceso biológico. Sin embargo, los especialistas aclaran que los resultados no demuestran una relación causal directa, ya que no existe un mecanismo biológico comprobado que la respalde.

Además, otros factores hormonales, conductuales y biológicos también pueden influir en muchas mujeres, aspectos que el estudio no contempló.

También podría interesarle: Más de mil servicios eléctricos serán suspendidos este miércoles en San José y Heredia

Por: Camila Rosales Méndez