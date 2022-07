El pase de Robert Lewandowski de Bayern Múnich a Barcelona representa el mayor golpe hasta el momento del mercado de pases. El delantero polaco, de 33 años, quedaba libre en un año del elenco alemán, por lo que, aún a regañadientes, la dirigencia germana terminó acordando un pago de 45 millones de euros por la transferencia de su estrella.

Para el conjunto dirigido por Xavi Hernández, claro, se convirtió en la nueva bandera después de la no renovación del vínculo de Lionel Messi y de una temporada en la que los culés no sumaron títulos. En consecuencia, la llegada del atacante de convirtió en furor entre los fanáticos, al punto que la venta de camisetas creció exponencialmente en el Camp Nou… Hasta que la de Lewandowski quedó momentáneamente suspendida.

¿Por qué? Un cliente de la tienda filmó su intento de adquirir la casaca y la respuesta del empleado que atendía del otro lado del mostrador. “¿Por qué no podemos comprar las camisetas con el nombre de Lewandowski?”, pregunta el aficionado. “Porque no tenemos más W, y el nombre de Lewandowski tiene dos”, replica su interlocutor en la filmación. “¿En serio?”, se sorprende el desilusionado fan ante el gesto de resignación del vendedor.

El contrato del punta finaliza en junio de 2026 y la cláusula de salida asciende a 500 millones de euros. Lewandowski es el principal eslabón de la reconstrucción del club culé, que sumó a otros jugadores de renombre, como el brasileño Raphinha, el central danés Andreas Christensen y el centrocampista marfileño Franck Kessie.

De lo que nadie duda de Lewandowski es de su hiper profesionalidad, y parte de ella, que considera fundamental para su éxito, es la dieta alimenticia, que pasó de sorprender a convertirse directamente en un éxito comercial, ideada por su esposa, Anna Lewandowska –originalmente Anna Stachurska-, medalla de bronce en el Mundial de karate de 2009, licenciada en educación física –igual que Robert, ambos graduados en la Wyzszsa Szkola de Varsovia-, personal trainer y nutricionista.

En “The Times”, Anna Lewandowska comentó que los dos han adherido a lo que se conoce como “Dieta Invertida” que se caracteriza por el consumo del postre al principio de las comidas del día y que el patrón dietético que siguen incluye huir de los alimentos ultra procesados, de la lactosa y de la harina de trigo.

En la dieta de “comer al revés”, la pareja suele comenzar con un brownie, pero hecho de cacao puro y a esto le sigue el arroz con carne o pescado selecto, para terminar con una entrada, que puede ser ensalada o sopa. Un detalle de su búsqueda permanente de la perfección, o de mejorar su condición física para seguir rompiendo redes.

Ganador del premio The Best, Lewandowski, que participará del Mundial con Polonia (integra el Grupo C con Argentina, México y Arabia Saudita), quiere agigantar su leyenda con el Barcelona. Y que sus actuaciones hagan crecer la demanda de camisetas, aún con el problema de la la letra W…