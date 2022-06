Giselle,la usuaria de Twitter @GiDavidswright publicó una fotografía que horas más tarde se convertirían en tendencia. El motivo: las similitudes físicas que supuestamente tenía con Luis Miguel. En la imagen se puede apreciar a una joven bronceada luciendo lo que aparentemente es un traje de baño.“Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel”, tuiteó. Cabe mencionar que la usuaria actualmente tiene 50 años y “El Sol”, 50, por lo que son de la misma generación.

Las reacciones no se hicieron esperar. Pronto, dentro de la sección de comentarios se abrió un debate sobre si el parecido era real. “Te juro que vi la foto y dije: ‘Es Luis Miguel´… después vi que tenía bubis y te leí, sos igual!”. “Encuentren las 7 diferencias”. “Sos igual! de última decis que sos la hija y listo!”. “Seguramente es solo esa foto en la que un poco te pareces, pero creo que lo que nos igualaba a todos en esos años era el tostado marrón anaranjado”. “No, no te parecías… eras igual!!!”. “Chan, pensé que era Luis Miguel. Después leí: ‘Hermana no reconocida del luismi’”, fueron algunas de las reacciones.

Giselle, la mujer que revolucionó a las redes por su increíble parecido con Luis Miguel. (Foto: Twitter @GiDavidswright).

Asimismo, los comentarios invadieron esta publicación y varios usuarios de Twitter hicieron bromas y memes sobre el increíble parecido entre ambos. Giselle, no dio nuevas aclaraciones con respecto a su parecido, pero sí explicó el intenso bronceado de aquella época, el cual coincidía con el del cantante: “Solo tomaba sol de frente. De atrás, blanca. ¡No entiendo! Me mataba al sol, llegué a usar sapolan con Coca cola, aceite acelerador hawaiann tropic”, escribió.

“Aries” cumple 29 años

Este 22 de junio, “Aries”, el noveno álbum del intérprete puertorriqueño, cumplió 29 años. Luis Miguel lanzó este álbum y en tan solo unos días se posicionó en el primer lugar del Billboard Latin Pop Albums, donde se mantuvo por alrededor de cuatro meses. El proyecto musical también le hizo obtener un Premio Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino. Actualmente está considerado como uno de los más recordados en toda la trayectoria artística del Sol.