Las cámaras de un supermercado ubicado en Calle Mesén, San Diego de La Unión, captaron el momento en que un vehículo se estrella a gran velocidad contra el parqueo del establecimiento.

Hecho sucedió este sábado.

Daños

El parqueo quedó completamente destrozado. El vehículo estuvo a menos de un metro de colisionar contra el espacio donde se guardan los cilindros de gas que hay en el lugar.

Problemática

Vecinos señalan que la ausencia de reductores de velocidad en el lugar, incrementa los riesgos de este tipo de accidentes.

Atendidos

El conductor y un acompañante fueron trasladados en condición crítica al Max Peralta. El personal del supermercado, pese a la escena, atendieron a los clientes que esperaban desde afuera.

Caso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigará los motivos por los que los sujetos llevaban en el carro una millonaria suma de dinero.