En un impresionante acto de valentía y profesionalismo, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica logró rescatar a un hombre que se encontraba en peligro inminente de ahogarse en el río Cloro, ubicado en San José, cerca del Colegio Seminario.

La emergencia se desató cuando el individuo, atrapado en la fuerte corriente, se aferró desesperadamente a una rama para evitar ser arrastrado por el agua.

La intervención de los bomberos fue crucial, Paulo Villalta, uno de los rescatistas, relató los desafíos que enfrentaron: “Estamos realizando el rescate de un masculino en el cauce del río, a un costado del Colegio Seminario”.

Este lugar es extremadamente peligroso debido al desnivel de aproximadamente 25 metros y a las grandes rocas que se encuentran en el acantilado.

El hombre rescatado, quien prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su angustiante experiencia: “Una cabeza de agua, de un pronto a otro me arrastró, el río me llevó corriente abajo, me pude sostener de esa rama hasta que llegó el Cuerpo de Bomberos junto con la Cruz Roja Costarricense. Prácticamente casi pierdo mi vida en este río, casi muero ahogado”.

Su relato destaca la difícil situación y el temor que sintió antes de ser rescatado.

Las intensas lluvias de los últimos días, reportadas por el Instituto Meteorológico Nacional, contribuyeron a la crecida del río, aumentando el riesgo de accidentes acuáticos en la zona.

Roberto Vindas, meteorólogo del Instituto, informó que las precipitaciones han sido significativas en diversas regiones, lo que podría provocar más emergencias en el futuro.