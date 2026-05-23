El impensado final de joven que intentó asaltar un local de comidas

Durante la noche del viernes 22 de mayo en un local falleció un hombre por arma de fuego, el cual iba a cometer un asalto en dicho lugar en Siquirres.

¿Qué ocurrió?

Según la información que compartió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el incidente se registró a las 7:45 pm, cuando en apariencia, un hombre de apellido Díaz de 21 años, ingresó a un local de venta de comidas en Siquirres, con la intención de cometer un robo.

El hombre ingresó con un acompañante y con amenazas de arma sustrajeron objetos de valor de las personas presentes dentro del local. En un momento dado, en apariencia, se dio una riña entre Díaz y el propietario del local y durante la misma el arma del asaltante se disparó y lo hirió en un hombro.

A raíz de esto, el propietario del local, le quitó el arma de fuego al hombre y los dos sujetos huyeron del lugar y minutos después, el asaltante falleció a pocos metros del local comercial y su cómplice resultó detenido por una patrulla de la policía administrativa que se encontraba en las cercanías.