El IMN advierte a las tres regiones que están en riesgo por lluvias, específicamente la zona norte, península de Nicoya y península de Osa, donde los suelos presentan saturación superior al 80% tras las 2.500 emergencias registradas este año.

La meteoróloga Rebeca Morera indicó que las condiciones cálidas matutinas y el ingreso de brisas marinas favorecerán aguaceros en el Valle Central durante la tarde y noche.

Esta situación mantiene en alta vulnerabilidad a comunidades propensas a inundaciones, particularmente en Guatuso, Los Chiles y Upala, cantones que acumulan los mayores registros.