El Hospital Monseñor Sanabria realiza procedimiento cardíaco muy novedoso

El Hospital Monseñor Sanabria Martínez de Puntarenas, realizó un procedimiento de cierre percutáneo de la orejuela izquierda a una paciente de 64 años con diagnóstico de fibrilación auricular. La técnica es mínimamente invasiva y permitió reducir el riesgo de formación de coágulos.

La orejuela izquierda es una pequeña estructura en forma de saco ubicada en una de las cavidades superiores del corazón. En personas con fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco, la sangre puede acumularse en esta zona, lo que aumenta la formación de coágulos.

Si uno de estos coágulos se desprende y entra al torrente sanguíneo, puede desplazarse hacia el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. El procedimiento realizado en el hospital permite disminuir este riesgo.