El Hospital México realiza feria de salud gratuita

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Hospital México realiza una feria de salud gratuita que incluye limpiezas y calzas dentales gratuitas, según lo consignado en el guion del programa.

Esta feria de salud gratuita del Hospital México ofrece servicios odontológicos sin costo para los asistentes, de acuerdo con el material periodístico disponible para la emisión.

Massimo Manzi, portavoz de la Junta de Salud del mencionado nosocomio, indicó que el establecimiento realiza esta feria de salud gratuita, en la que se ofrecen limpiezas y calzas dentales sin costo.

“Tenemos tres días completos para apoyar a los pacientes adscritos al Hospital México, así como a las personas que quieran acercarse y aprovechar esta iniciativa. Con un enfoque muy claro, queremos fortalecer todo lo relacionado con la promoción y prevención de la salud”, especificó.