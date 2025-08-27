La semana pasada un particular personaje se volvió viral. Una serie de videos mostraron cómo un hombre en carrito de juguete manejaba a gran velocidad por diferentes carreteras transitadas del país.

Luego de convertirse en un fenómeno de redes sociales, el hombre habló tras sufrir un accidente en Ruta 27. Se refirió a la velocidad en que maneja.

“A veces me toca ir a Santa Ana, Hatillo. Este carrito a 60 (kilómetros por hora) pasó lo que vieron en el video”, dijo el conductor.

Al parecer, el hombre utiliza el carrito para transportar chatarra.