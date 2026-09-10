El grupo La Pájara Pinta celebra 28 años rescatando y proponiendo música infantil latinoamericana

Tefi Méndez y Cristian Jiménez conforman el grupo La Pájara Pinta, un proyecto musical dedicado a la niñez costarricense. La agrupación adoptó el personaje hace 28 años y desde entonces le dio música, historia y compañeros de vida como Burroberto y Gusanito.

La pareja, casada desde hace 23 años, señaló que su objetivo es llevar cultura, bienestar y espacios seguros a los niños y niñas del país.

El proyecto también busca rescatar la música infantil latinoamericana y proponer nuevas canciones adaptadas a cada etapa de la vida.

El músico indicó que su trayectoria comenzó en 1991 y que la idea de grabar un casete de música infantil surgió en 1995.