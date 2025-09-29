Escrito por: Fernanda Carvajal

La Junta de Protección Social (JPS) anunció este lunes la venta del Gordo Navideño. Más de ₡26.000 millones serán repartidos en premios.

El precio de cada fracción es de ₡2000 y el sorteo se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre.

Premios mayores

Primer premio: ₡8.000 millones, ₡1.600 millones por emisión.

Segundo premio: ₡800 millones, ₡160 millones por emisión.

Tercer premio: ₡400 millones, ₡80 millones por emisión.

Además de los premios principales, se sortearán 147 que van de los ₡6 millones al millón de colones.

¿A qué se destinan las ganancias del sorteo?

El dinero recaudado con la venta del Gordo es dedicado a apoyar a cientos de Organizaciones Sociales en todo el país.