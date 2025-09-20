Este viernes, el programa humorístico Pelando el ojo presentó una parodia sobre los diputados que más gastan recursos públicos, recreando una “graduación de lujo” para ellos.

Durante la transmisión, los imitadores hicieron referencia a diputados que destinan hasta 18 millones de colones en viáticos y gasolina, lo que generó risas y comentarios en el público.

El video fue difundido en redes sociales y provocó una ola de reacciones, muchas de ellas en tono de humor, destacando la creatividad con la que se abordó el tema del gasto legislativo.