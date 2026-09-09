El fútbol costarricense sigue sin presidente de la Comisión de Arbitraje

Se definieron los candidatos.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) aún no ha definido quién será el próximo presidente de la Comisión de Arbitraje, luego de que el Comité Ejecutivo no llegara a un acuerdo en la sesión de esta mañana y la discusión se centrara en si el puesto debe ser a tiempo completo o medio tiempo.

El Comité Ejecutivo tiene una lista final de cuatro candidatos, dos de ellos costarricenses y dos extranjeros, entre los que figuran el mexicano Miguel Chacón, especialista en VAR, y el colombiano Óscar Julián Ruiz, exárbitro mundialista en tres ocasiones y actual instructor de FIFA.

El secretario general de la Fedefútbol, Gustavo Araya, explicó que se requiere una persona a tiempo completo para el puesto, por lo que el proceso de elección tomará más tiempo antes de definir al nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje.