Las bajas temperaturas representan un desafío significativo para las personas que padecen condiciones reumáticas. El doctor René Álvarez Mata, reumatólogo, explica que el frío afecta la forma en que el cerebro procesa las señales dolorosas. Esto genera una intensificación de los síntomas en pacientes con fibromialgia y artritis.



La vestimenta en capas permite mantener la temperatura corporal estable durante los meses más fríos. El uso de cobijas térmicas y saquitos calientes proporciona alivio localizado en áreas de mayor dolor. La hidratación constante y las infusiones calientes ayudan a mejorar la circulación sanguínea.

Implementar una rutina de estiramientos suaves es fundamental para combatir la rigidez muscular. La actividad física moderada en ambientes temperados contribuye a mantener la movilidad articular. Estas estrategias combinadas mejoran significativamente la calidad de vida durante las épocas de frío intenso.