¿El estrés y dormir mal pueden disparar la presión arterial? El doctor explica el tema

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El estrés y dormir mal pueden disparar la presión arterial, y el doctor Ricardo Ramos, médico internista, explica por qué hay personas que no logran bajarla a pesar de tomar la medicación.

El especialista detalla cómo influyen el estrés, la mala calidad del sueño y la apnea en la hipertensión, además de la falta de adherencia al tratamiento y el olvido de las dosis.

Asimismo, el doctor Ramos aborda la reducción del sodio, los problemas hormonales, los errores al medir la presión en casa y las causas secundarias que explican la hipertensión resistente.