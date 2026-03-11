El estadio de Seattle posee un récord Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso, reconocimiento que ha obtenido en dos ocasiones, y será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este escenario, con capacidad para 69 mil espectadores, tiene una forma de herradura con un extremo norte abierto que ofrece una vista privilegiada del horizonte de la ciudad.

Seattle, ubicada en el estado de Washington y cercana a Canadá, mostrará al mundo su identidad innovadora y su carácter contemporáneo.