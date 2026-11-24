Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Las celebraciones de fin de año suelen venir acompañadas de tamales, rompope y queque navideño. La clave está en encontrar un equilibrio para disfrutar estos antojos sin recurrir a restricciones durante el día.

La nutricionista Dra. Melania Cevo explica por qué no conviene pasar muchas horas sin comer para guardar espacio para la cena.

También recomienda opciones sencillas, como yogur natural con fruta, ensalada o fajitas de pollo, cuando la comida se retrasa.

Además, propone acompañar el tamal con ensalada, escabeche o vegetales para sumar fibra y volumen al plato.