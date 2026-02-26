El nutricionista Stif Mathieu advirtió que no todos los productos etiquetados como light son realmente saludables, ya que la industria alimentaria suele compensar la reducción de un ingrediente aumentando otro, como bajar la sal pero subir la grasa para mantener el sabor.

Para que un alimento sea considerado light, debe tener al menos un 30% menos de calorías que su versión original, explicó el experto, quien recomendó revisar las etiquetas nutricionales en lugar de confiar ciegamente en los empaques.

Además, alertó sobre los nombres engañosos del azúcar, como maltodextrina o sucralosa, que siguen siendo edulcorantes aunque no aparezcan como azúcar blanca, y recordó que la información de calorías siempre está calculada por porción, no por el contenido total del paquete.