Karol G sorprendió a sus fans mexicanos al subir al escenario nada más y nada menos que Anahí. Las dos estrellas, hicieron estallar al público con su interpretación de “Sálvame”. El público no fue el único, si no que la propia Karol G tampoco pudo contener su emoción en un momento terminó arrodillada y llorando en los brazos de Anahí quien también lloró conmovida. Además, la colombiana agradeció a la protagonista de RBD por “haber cumplido su sueño”, asegurando que su emoción y felicidad era tanta que su “corazoncito se quería salir”.

“TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina🥺 Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, previamente la Bichota había escrito que no sabía cómo iba a “superar” lo que “va a pasar hoy”, en alusión a lo que vivió momentos antes en el escenario de la Arena Ciudad de México.

La vuelta a los escenarios de Anahí

Anahí ha estado 11 años alejada de los escenarios. No obstante, Karol G la invitó a participar en el concierto que brindó en la CDMX y la mexicana aceptó. Esto resultó ser una sorpresa para todo el público, pues no esperaban que, después de tantos años regresara Anahí a cantar. “Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo Karol G antes de cantar Sálvame.

Las dos cantantes se emocionaron en su interpretación en el escenario. (Foto: Instagram @karolg).

Anahí expresó también en sus redes, lo emocionante que fue esa noche para ella, expresando que no la olvidaría “jamás”. “No sé ni cómo explicar… Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. No lo voy a olvidar jamás. @karolg”, escribió. Las dos cantantes ya se habían expresado mutuamente en las redes su fanatismo. En febrero, Karol G cantó canciones de RBD. Además, en sus redes sociales se mostró en una ocasión cantando desde un yate algunos de los mayores éxitos de Anahí.