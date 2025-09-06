La noche de este viernes estuvo cargada de emociones en el Estadio Nacional de Managua, donde la Selección de Costa Rica empató 1-1 ante Nicaragua en el primer juego eliminatorio que dejó un momento muy especial entre Keylor Navas y Byron Bonilla.

Un gesto de hermandad en la cancha

Al término del encuentro, el arquero costarricense y el atacante nicaragüense, autor del empate desde el punto de penal, coincidieron mientras saludaban a los aficionados en las graderías.

En medio de la ovación del público, ambos se dieron la mano y se fundieron en un abrazo que reflejó respeto y hermandad futbolística, un gesto que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El desarrollo del partido

La Sele se había adelantado en el marcador con un gol de cabeza del defensor rojinegro Alexis Gamboa, pero en la segunda parte, Bonilla convirtió desde el punto de penal para sellar el 1-1 definitivo.

Pese a que Costa Rica tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, no logró contener el resultado positivo y terminó compartiendo honores en Managua.

Lo que viene para la Selección de Costa Rica

El próximo reto de la Selección Nacional será este martes 9 de setiembre a las 8:00 p.m. cuando enfrente a Haití en el Estadio Nacional de San José, un partido que será clave para seguir ajustando detalles de cara a la eliminatoria mundialista.