El salto internacional de Carlos Mora no solo enorgullece a Alajuelense, el equipo de futsal de Escazú hizo un recordatorio del paso del volante por el conjunto y dejó un mensaje emotivo.

Además compartieron fotos de un Carlos Mora adolescente, e incluso en su etapa de niño, desde ahí Mora tuvo las bases de un fútbol que iba a dejar plasmado en sus regates rápidos y cortos, además de su fuerte remate.

El mensaje del equipo:

Como no sentirnos orgullosos de ver donde has llegado Carlos Mora conocido por nosotros como Tey como Andrey, hoy cumplís uno de tus sueños jugar en Europa no cabe duda que la persona que eres te ha llevado a ir cumpliendo sueños y sabemos que serán muchos más con esa humildad , esa disciplina y tu comportamiento dentro y fuera de una cancha.

Por supuesto nosotros más que nadie te vimos crecer en lo deportivo como un niño , como un adolescente como un joven esas etapas se ven reflejadas hoy día con un compromiso y amor a nuestro club que llevas muy adentro de parte de todos los que te vimos crecer, jugadores, compañeros, padres de familia de todas nuestras categorías, te deseamos todo el ÉXITO, siempre en nuestras retinas estarás, que Dios te bendiga mucho ANDREY ( TEY ), a sus padres Marcela y Carlos, a sus abuelos, a su hermano Andy, a toda su familia que lo disfruten mucho porque siempre estuvieron a su lado cada entrenamiento cada partido cada viaje felicidades .

Además de este emotivo mensaje, compartieron fotos poco conocidas de Carlos Andrey Mora, llena de medallas y trofeos por su paso por Escazú.

La publicación: