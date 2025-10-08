El reconocido lateral español, Jordi Alba, anunció que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al terminar la temporada en el Inter Miami, sumándose al reciente retiro de Sergio Busquets.

La noticia no tardó en generar reacciones, pero ninguna tan emotiva como la de su compañero Lionel Messi.

¿Qué dijo Messi?

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?”, escribió el capitán de la Selección Argentina en la publicación de despedida del lateral.

La química entre Messi y Alba quedó clara en los números: acumulan 48 participaciones directas en goles: la quinta mejor pareja del argentino, solo por detrás de Andrés Iniesta, Pedro, Neymar y Luis Suárez. De esos registros, 33 tantos fueron anotados por Messi asistido por Alba y 15 con los roles invertidos.

Los números y logros de Alba

En el campo, la conexión también se refleja en la cantidad de partidos compartidos. Alba disputó 413 encuentros junto a Messi durante 12 temporadas, superado únicamente por Javier Mascherano, Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Sergio Busquets.

A lo largo de su carrera, Jordi Alba ganó un total de 22 títulos: 18 con el Barcelona, 2 con la selección española y 2 con el Inter Miami.