Escrito por: Eduardo Troconis
La Comisión de Arbitraje de la UNAFUT confirmó las designaciones arbitrales para la jornada 6 del Torneo de Apertura 2025. El partido estelar de la jornada, el clásico entre Saprissa y Alajuelense, ya tiene cuarteto arbitral confirmado.
El encuentro más esperado de la fecha se jugará este sábado 30 de agosto en el Estadio Ricardo Saprissa. Morados y manudos volverán a verse las caras. Para este choque, la responsabilidad del arbitraje recaerá en David Gómez, quien estará acompañado por Danny Sojo y Diego Salazar como asistentes, mientras que Benjamín Pineda fungirá como cuarto árbitro. En el video arbitraje (VAR) estarán Steven Madrigal y Anthony Bravo Quirós.
Además del clásico, la UNAFUT también confirmó el resto de designaciones para la jornada 6:
- Sporting FC vs Guadalupe FC (29/08, Estadio Ernesto Rohrmoser)
Árbitro: Brayan Cruz | VAR: Josué Ugalde y Yazid Monge.
- Cartaginés vs Puntarenas FC (31/08, Estadio Fello Meza)
Árbitro: Adrián Gerardo | VAR: Anthony Bravo Quirós y William Matus.
- Herediano vs Municipal Liberia (31/08, Estadio Carlos Alvarado)
Árbitro: Pablo Camacho | VAR: Benjamín Pineda y Deily Gómez.
- San Carlos vs Pérez Zeledón (01/09, Estadio Carlos Ugalde)
Árbitra: Marianela Araya | VAR: Keylor Herrera y Josué Mejía.