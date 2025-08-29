Escrito por: Eduardo Troconis

La Comisión de Arbitraje de la UNAFUT confirmó las designaciones arbitrales para la jornada 6 del Torneo de Apertura 2025. El partido estelar de la jornada, el clásico entre Saprissa y Alajuelense, ya tiene cuarteto arbitral confirmado.

El encuentro más esperado de la fecha se jugará este sábado 30 de agosto en el Estadio Ricardo Saprissa. Morados y manudos volverán a verse las caras. Para este choque, la responsabilidad del arbitraje recaerá en David Gómez, quien estará acompañado por Danny Sojo y Diego Salazar como asistentes, mientras que Benjamín Pineda fungirá como cuarto árbitro. En el video arbitraje (VAR) estarán Steven Madrigal y Anthony Bravo Quirós.

Además del clásico, la UNAFUT también confirmó el resto de designaciones para la jornada 6: