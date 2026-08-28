El eclipse de la luna deslumbró el mundo la noche de este jueves

Un eclipse parcial de luna ofreció un espectáculo nocturno en diversas partes del mundo, incluyendo Costa Rica, donde las condiciones climáticas lo permitieron en algunos puntos.

El satélite natural adquirió un peculiar color rojizo, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.

A pesar de que en varios sectores del país la visión fue parcial debido a la nubosidad, se lograron captar imágenes del evento en lugares como Limón, Guápiles, Santa Cruz y Barva de Heredia.