De adquirir los derechos por la Copa Davis a desvincularse de forma completa del tenis. Así pueden resumirse los negocios de Gerard Piqué mediante su empresa organizadora de eventos, Kosmos, con este deporte y en las últimas horas se conocieron detalles de por qué se llegó a este punto. Ahora la firma española focalizará su actividad en la Kings League, la Queens League y el Andorra FC como principales activos.

Fue hace seis años que Kosmos se unió a la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) para poder organizar el máximo evento de la raqueta a nivel de selecciones. Ganar la emblemática Ensaladera, como se lo conoce al trofeo, es el anhelo de muchos tenistas y que la Argentina, por ejemplo, pudo conseguir una vez en 2016.

La asociación entre la empresa y la organización iba a durar 25 años y duró poco más de un lustro. Cinco meses más tarde de esa ruptura ante la falta de acuerdo con la ITF para rebajar el importe de la tarifa de USD 40 millones por edición, para seguir organizando esta prestigiosa competición que se juega desde hace 123 años, ahoraKosmos decidió desligarse por completo de la raqueta.

Según informa el portal Relevo, en Kosmos consideraron que no tenía sentido continuar con la división de la empresa que estaba dedicada especialmente esa disciplina llamada Kosmos Tenis. “Ya no continuamos con estas verticales”, indicó una fuente de la empresa a dicho medio. “Para nosotros era un paso natural después de lo que había pasado con la Davis. La empresa está mirando a otros puntos a nivel empresarial, como la Kings o la Queens. Ahora mismo estamos centrados como empresa en otros sectores. Este giro tenía sentido y el tenis ya no iba tan en la línea de lo que estábamos haciendo”.

En sintonía con esa determinación, también se dio de baja a Kosmos Managment, que era una agencia de representación de tenistas fundada a mediados de 2021 y cuyo director era el ex tenista español Galo Blanco. El austríaco Dominic Thiem, ex número tres del ranking de la ATP y campeón del Abierto de los Estados Unidos en 2020, fue el primer gran cliente y luego se sumó la rusa Daria Kasatkina, otra jugadora que logró estar entre las diez mejores del ranking.

Este giro que tomó Kosmos tomó por sorpresa a varios ya que pese a la rotura del acuerdo por la Copa Davis, en enero de este año Kosmos Managmanet informó que iba a sumar a algunos de los mejores tenistas del planeta, como el ruso Andrey Rublev, la ucraniana Elina Svitolina o el croata Borna Coric. Esa decisión fue una proyección a futuro y promovió que varios jóvenes tenistas u otros que comenzaron con la práctica de este deporte quisieran sumarse.

Cabe recordar que Thiem rompió su contrato con Kosmos en febrero, y dos meses más tarde fue el turno Galo Blanco. La ex raqueta asturiana cuya mejor posición en el ranking ATP fue en el puesto 40° en 1998, creó a mediados de abril la agencia 72 Sports Group y le “robó” la mayor parte de clientes a Kosmos como Coric, Rublev o Svitolina.

Luego de su escandalosa separación de Shakira y de su retiro como futbolista a fines del año pasado con 35 años, Piqué pierde una unidad de negocios en su empresa en la que también trabaja su pareja, Clara Chía Martí.