Jesaaelys Ayala Gonzales es una de las hijas de Daddy Yankee, y de las más activas en las redes sociales. Actualmente tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram y 300.000 en TikTok. Allí comparte videos de maquillaje, tutoriales y promociones de los productos de maquillaje que usa.

Recientemente, Jesaaelys mostró en un video la transición de su look natural a uno con un maquillaje bastante elaborado y sus fans se enamoraron. Pero la joven influencer también compartió un clip de ella en sus historias donde se puede ver el proceso al que se sometió para desvanecer algunas arrugas de su rostro con inyecciones de botox.

Al parecer, esto no agradó a sus fans, quienes le dejaron algunos comentarios negativos. De inmediato, la hija del reggaetonero salió a defender sus cambios. “Dejen de decir que soy demasiado joven para eso. Si tan solo supieran que los profesionales dicen que cuanto más joven te pones Botox, mejor”, comenzó.

Y continuó: “Obviamente no te vas a inyectar a los 16 o 18. Tengo 26 años, no soy una chica. Me salen líneas y hay líneas que no me gustan como se ven con maquillaje”. Jesaaelys se mostró bastante molesta al final de su mensaje: “Hay que dejar que la gente haga lo que quiera, sobre todo si es un trabajo y no lo estás pagando. Hago lo que quiero con mi cuerpo y mi cara, ese es mi problema”.

Recordemos que para Jesaaelys no ha sido fácil aceptarse a sí misma, como ella misma ha comentado en sus redes hace muchos años. La hija del intérprete de “Legendaddy” ha perdido 40 kilos, y se ha sometido a una manga gástrica para mantener su peso. Sin duda, por eso está cansada de las críticas en las redes.