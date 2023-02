Una luz de esperanza se enciende para Dani Alves producto de la labor del estudio de su abogado, Cristóbal Martell, que halló un dato que puede ser clave en la causa en la que se lo acusa al futbolista por supuesto abuso sexual a una joven, hecho que que habría ocurrido en la noche del 30 de diciembre pasado en la discoteca Sutton.

El detalle encontrado por el patrocinante se basa en el material de las cámaras de seguridad del local nocturno. Según informa La Vanguardia, Martell y su equipo se dedicaron a revisar las más de siete horas de grabación y en ese chequeo apuntaron de forma detenida al momento en el que habría ocurrido el hecho del que se lo acusa a Alves.

Sin embargo, el mencionado medio informa que el jurista advirtió en el material fílmico que se ve cómo el futbolista ingresa en el baño del reservado VIP donde se habría producido la pviolación y la mujer que lo denunció lo hizo dos minutos más tarde.

Martell, que representó a Lionel Messi en su litigio por fraude fiscal, apunta a comprobar que la joven fue al baño por propia voluntad y no obligada por el brasileño, tal y como se informó hasta ahora. Ese viernes 30 de diciembre Alves acudió a la discoteca junto con unos amigos y allí se habrían producido el hecho del que se lo acusa.

Más allá de este dato clave, su letrado busca conseguir su libertad provisional mientras continúael proceso. Para ello, el futbolista se ofreció a entregar sus pasaportes brasileño y español, llevar una pulsera electrónica, pagar la fianza que determine el juzgado y comparecer ante el mismo incluso diariamente de ser necesario.

El futbolista fue detenido el 20 de enero tras comparecer en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona a mediados de enero. Fue trasladado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde la jueza fijó la prisión por considerar que había un elevado riesgo de fuga, ya que nació en Brasil (país que no tiene tratado de extradición). Se enfrenta a una pena de 4 a 12 años de cárcel.

Primero su mujer Joana Sanz lo defendió en las redes sociales, pero luego el panorama cambió y ella le pidió el divorcio, según informó el magazine español El Programa de Ana Rosa. La modelo le informó a su marido su decisión mediante su grupo de abogados.

En lo que respecta a la situación de Alves en prisión, también La Vanguardia, detalló que al futbolista, se lo ve muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones”. Ya jugó su primer partido de fútbol en la cárcel no quiere recibir la visita de sus padres, especialmente de Lucia, su madre, quien está hospedada en un hotel de la capital catalana.

El ex jugador del Pumas mexicano, equipo que le rescindió el contrato ni bien tomó estado público este asunto, se encuentra en la cárcel de Brians 2, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Alvesfue ingresado a un módulo en donde hay personas denunciadas por delitos de índole sexual y cuyas sentencias aún no fueron dictadas, es decir, que todos están en una situación similar. Curiosamente, su compañero de celda es un brasileño a quien apodan Coutinho, aunque nada tiene que ver con su ex compañeros de la selección de Brasil, y que durante un tiempo se desempeñó como seguridad privada del ex jugador Ronaldinho.