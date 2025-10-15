El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo hallado este martes en Javillos de Florencia, San Carlos, corresponde a Ligia Faerron Jiménez, la vecina de Ciudad Quesada que permanecía desaparecida desde el 26 de setiembre.

Según informó Randall Zúñiga en su red social de X, la inspección ocular permitió identificarla por medio de los tatuajes que tenía en distintas partes del cuerpo.

El hallazgo se produjo horas después de que los agentes detuvieran al principal sospechoso del caso, quien habría tenido relación cercana con la víctima.

Las autoridades destacaron que este es otro caso en el que el trabajo de investigación permitió detener al sospechoso antes de encontrar el cuerpo, lo que, según el OIJ, refleja la efectividad del trabajo policial y su compromiso con la justicia.

Noticia en desarrollo.