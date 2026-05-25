Lo que comenzó como una jornada más de trabajo terminó convertido en una tragedia que golpeó a dos familias en Puntarenas. Los oficiales de seguridad Giovanni del Rosario Sandí Vega, de 60 años, y Franklin Hernández Vázquez, de 61, murieron durante un violento ataque armado en la estación de Dekra, ubicada en El Roble.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que tres sujetos ingresaron durante la madrugada para robar las armas de reglamento que portaban los oficiales. Sin embargo, lo que más conmueve es su historia.

Una fecha especial que nunca llegó

La historia de Giovanni conmovió especialmente a familiares y conocidos. El oficial, quien trabajaba habitualmente en otro punto, decidió cubrir horas extra en la estación de Dekra para ganar un dinero adicional.

Según relató su familia, el objetivo era muy claro: reunir recursos para celebrar el cumpleaños número 14 de su hijo, que cumpliría años cuatro días después.

Sus allegados indicaron que el hombre llevaba días emocionado porque esperaba compartir con el menor, a quien tenía tiempo sin ver. Esa celebración quedó truncada tras el ataque.

“Era una persona trabajadora, humilde y un buen padre”, relató una familiar durante la cobertura.

Un ex policía entre las víctimas

La segunda víctima fue Franklin Hernández Vázquez, un ex oficial del Ministerio de Seguridad Pública que, tras su retiro, trabajaba como oficial de seguridad privada.

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Personas cercanas lo describieron como un hombre responsable y entregado a su familia. Además de su esposa e hija, también era apoyo económico para cinco nietos.

Compañeros y conocidos lo recordaron como una persona humilde y colaboradora, siempre enfocada en trabajar y atender las necesidades de su hogar.

Tres sospechosos y una investigación abierta

Las primeras investigaciones señalan que los responsables ingresaron por la parte trasera de la estación tras abrir un boquete en la malla perimetral.

Videos de seguridad permitieron determinar que los sujetos sorprendieron a los oficiales y les dispararon para luego apoderarse de una pistola calibre 9 milímetros.

Estación cerrada y familias de luto

Tras el doble homicidio, la estación de Dekra suspendió la atención a usuarios y anunció la reprogramación de citas.

Mientras las autoridades revisan evidencias y continúan la búsqueda de los responsables, las familias enfrentan ahora el dolor de despedir a dos hombres que salieron a trabajar y nunca regresaron a casa.