El doloroso momento de un periodista mexicano quedó registrado en plena transmisión en vivo, cuando descubrió que su propia familia estaba involucrada en el accidente que él mismo cubría.

El hecho ocurrió el domingo 21 de septiembre en la carretera Acajete-Amozoc, en Puebla, México, donde se registró un choque entre dos vehículos. El reportero de El Informante MX, identificado como Jacob Linaldi, se encontraba dando cobertura al siniestro sin imaginar que viviría una tragedia personal.

Jacob Linaldi, periodista de El Informante MX.

Descubrió a su familia en el accidente

En las imágenes que rápidamente circularon en redes sociales, se observa a Linaldi narrando el incidente. Sin embargo, minutos después, con evidente nerviosismo, el comunicador confirmó que en uno de los autos viajaban sus dos hijos, su exesposa y su exsuegro.

“Solicitamos apoyo de la Fiscalía para que nos pueda ayudar, en este caso, a mi familia, porque déjenme informarles que parte de mi trabajo es estar en estos momentos en este lugar”, dijo con voz entrecortada durante la transmisión.

El periodista relató que sus hijos fueron trasladados de emergencia a un hospital de la zona. Uno de ellos sufrió un desvío en la mandíbula y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

😢 ¡Momento inesperado y doloroso!



🚗💥 Jacob Linaldi, reportero de @ElInformanteMX, cubría un accidente en la carretera Acajete-Puebla, cuando descubrió que las víctimas eran sus propios hijos, exesposa y suegro, quienes fueron impactados por un conductor presuntamente en… pic.twitter.com/LkQ45o2VrN — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 23, 2025

Su exsuegro permanece en estado delicado

Según la información compartida por el propio comunicador en otra transmisión, tanto su expareja como su exsuegro fueron llevados al Hospital Integral San José Chiapa. El adulto mayor quedó bajo estricta observación debido a la gravedad de sus lesiones.

La responsable iba ebria y huyó del lugar

Linaldi denunció que la otra conductora involucrada en el accidente se encontraba en estado de ebriedad y tras el impacto se dio a la fuga.

El reportero mostró los daños del vehículo de su familia y difundió fotografías de la placa del carro de la responsable, solicitando la colaboración ciudadana para dar con su paradero.