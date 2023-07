Después de que Miley Cyrus asegurara que se inspiró en la intérprete de “Nothing Compares 2U” para el video de “Wrecking Ball”, O’Connor tenía mucho que decirle a la ex estrella de Disney

El pasado 26 de julio, se dio a conocer la muerte de Sinéad O’Connor, una de las cantautoras más importantes de los años 90′s.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de O’Connor, pero debido a su historial de problemas mentales e intentos de suicidio, muchos medios y fanáticos ya teorizan que la intérprete de oscuros temas como No Man’s Woman y Heroine finalmente se quitó la vida.

Entre los rumores que rodean su muerte y los homenajes que diversos artistas han hecho de la vida y obra de Sinéad, un particular momento de la vida de O’Connor ha vuelto a dar mucho de qué hablar.

Y no, no se trata de su controversial participación en Saturday Night Live donde rompió una foto del papa Juan Pablo II, sino de la carta que mandó a Miley Cyrus en el año 2013.

Sinéad se contactó con Miley después de que esta publicara el video Wrecking Ball, tema con el que Miley buscaría romper con la imagen de niña buena de Disney.

En su momento, Miley Cyrus declaró que el video de Nothing Compares 2U, el más popular de Sinéad O’Connor, había servido como inspiración del video de Wrecking Ball, haciendo obvias referencias a O’Connor como el primer plano de Cyrus mientras llora.

“Querida Miley… No iba a escribir esta carta, pero hoy he estado esquivando llamadas telefónicas de varios periódicos que deseaban que comentara que habías dicho en Rolling Stone que tu vídeo de Wrecking Ball estaba diseñado para ser similar al de Nothing Compares… Así que esto es lo que tengo que decir… Y se dice con espíritu de maternidad y con amor”, comienza a O’Connor reiterando su postura como alguien que se preocupa por Miley.

A continuación, Sinéad fue sin rodeos y confesó que no le gustaba la idea de que Miley “tuviera que lamer mazos para verse cool”, considerando que sólo funcionaba como distractor de su talento.

“Me preocupa mucho que los que te rodean te hayan hecho creer, o te hayan animado a creer, que es ‘cool’ estar desnudo y lamiendo mazos en tus vídeos. De hecho, si te dejas chulear, ya sea por el negocio de la música o por ti mismo, ocultarás tu talento”.

O’Connor hizo hincapié en que sexualizarse de ninguna forma podía empoderar a Miley o a ninguna mujer, además de que permitir que se le vea de esa forma sólo terminaría causándole mucho daño.

“Permitir que te exploten no hará más que daño a largo plazo, y no es en absoluto una forma de empoderarte a ti misma ni a ninguna otra mujer joven que transmitas el mensaje de que se te valora (incluso por ti misma) más por tu atractivo sexual que por tu evidente talento. Me alegra saber que soy una especie de modelo para ti y espero que por ello prestes mucha atención a lo que te digo”.

O’Connor terminó su carta explicando a Miley que el deseo de alejarse de su imagen de Hannah Montana no es una justificación para que se desnude, recorándole que su talento es más importante que su cuerpo.

La cruda respuesta de Miley Cyrus

Días después de esta controversial carta, Miley se pronunció al respecto, y al parecer, no estuvo de acuerdo con el punto de vista de Sinéad.

Primero, Cyrus comparó a Sinéad con Amanda Bynes, actriz de Nickelodeon que durante esas fechas había sufrido un colapso mental. Posteriormente, se limitó a responder con el siguiente mensaje que hizo referencia al escándalo de Sinéad en Saturday Night Live: