El icónico defensa español Sergio Ramos, actualmente en Monterrey (México), sorprendió al lanzar su primer sencillo en solitario, titulado “Cibeles”, en referencia a la emblemática plaza madrileña donde el Real Madrid celebra sus triunfos.

La canción combina balada, flamenco y ritmos urbanos, y refleja en su letra una relación agridulce con el club y su presidente, Florentino Pérez. Ramos expresa nostalgia y cierto sentimiento de abandono en versos como: “Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele” y “Te olvidaste de mí, me dejaste de lado sin poder decidir”

Además, reveló que no planea detenerse ahí: ya cuenta con un álbum completo, fruto de un trabajo de hasta dos años, en el que colaboraría con artistas como J Balvin y Maluma, lo que sugiere un ambicioso proyecto musical.

Los fans en redes reaccionaron con sorpresa y memes, mientras el videoclip se volvió viral en redes sociales.