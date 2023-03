Fue la gran novela del último mercado de pases: cuando todo indicaba que Kylian Mbappé firmaría con el Real Madrid, el delantero sorprendió al terminar rubricando un nuevo vínculo con el PSG. La temporada, por el momento, no es la esperada para el conjunto francés: quedó eliminado de la Copa de Francia y en octavos de final de la Champions League. Si bien se encamina a ganar la Ligue 1, suena a poco para un plantel que cuenta con el citado Kiki, Lionel Messi y Neymar, por nombrar solo tres estrellas de la constelación.

Pues bien, el apellido del atacante vuelve a escucharse en los pasillos del Santiago Bernabéu. Sin embargo, el juego de seducción que propuso Florentino Pérez hace casi un año, según consignan en España, no se volverá a repetir. Eso no significa que no interese el futbolista de 24 años, pero al menos las condiciones de una hipotética negociación no serán las mismas.

Cadena Ser informó que el Merengue podría mover fichas solo si Mbappé realiza un guiño público planteando su deseo de una salida del París, y si nombra al Madrid como un destino apetecible. Requisitos complejos si hablamos de una potencial puja entre dos gigantes. Difícil, entonces, que la conversación avance, salvo que el subcampeón del mundo transmita su intención de un cambio de aire.

En consecuencia, la inversión que planifica el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti es la del inglés Jude Bellingham, por quien tironea con otro poderoso como el Liverpool. Tiene una ventaja: el mediocampista del Borussia Dortmund pretende jugar la Champions League en el próximo ejercicio. Los españoles están segundos en la Liga de España, en plaza de acceso directo a la máxima competencia europea. Los Reds, en cambio, hoy están en zona de Europa League en la tabla de posiciones de la Premier, a seis unidades del Tottenham, dueño del último cupo para la Liga de Campeones del viejo Continente.

Real Madrid ya habría enviado emisarios para hablar con el volante y su entorno sobre el proyecto y un posible contrato, según detalló Cadena Ser. El valor de su ficha podría representar un obstáculo: el elenco alemán lo habría tasado en 150 millones de euros. Claro, Bellingham no es competencia de Mbappé, dado que juegan en diferentes puestos.

¿Piensa Florentino Pérez en robustecer la ofensiva? Sí. Y de no recibir un guiño de Kiki, el apuntado sería el georgiano Jvicha Kvaratskhelia, el delantero sensación del Napoli líder de la Serie A, que pagó apenas 10 millones de euros por sus servicios… Y podría ver multiplicada por 10 esa inversión en apenas una temporada.