El piloto costarricense Evan Michelini incorpora la meditación como parte de su preparación mental previo a cada carrera, una técnica milenaria originada en la India hace más de 5.000 años y hoy adoptada en el deporte de alto rendimiento.

“Es una técnica muy útil para mantener la concentración y me ayuda a estar mucho más en el presente, ver muchas más cosas cuando estoy en el manejo”, explicó Michelini.

La meditación, practicada desde tradiciones como el hinduismo y el budismo, favorece la concentración, reduce la ansiedad y aumenta la resiliencia. En el deporte, los corredores suelen aplicarla a través de ejercicios de respiración, una de las formas más efectivas para calmar la mente antes de una competencia.

Además de esta práctica, el piloto tico complementa su fortalecimiento mental con baños de agua fría y sesiones en sauna.

“Otra cosa que me ayuda mucho es el baño frío, porque logro concentrarme en momentos difíciles donde el cuerpo está muy duro. También hago eso en la sauna, en momentos de calor, y se adecúa mucho a las carreras porque son situaciones de mucho estrés donde hay que estar muy concentrado”, agregó.

Con apenas 18 años, Michelini enfrenta una etapa de gran exigencia. El próximo fin de semana volverá a la pista en Mugello, Italia, donde disputará la segunda fecha de la Fórmula 4. La competencia podrá disfrutarse a través de Repretel Canal 6.