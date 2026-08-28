El curioso arte de pintar con cascara de piña

Aprenda a pintar con cáscara de piña en los cursos de la artista Franciny.

La artista Franciny Espinoza ha desarrollado una técnica única para crear obras de arte utilizando cáscara de piña procesada, la cual licúa y deja secar para convertirla en un material pictórico.

Esta innovadora forma de pintar no solo demuestra su creatividad, sino que también promueve el reciclaje y la sostenibilidad en el arte.

La artista, que junto a su esposo Francisco Meza crea estas obras, ofrece cursos a través de sus redes sociales como “Pinta Conmigo” para enseñar estas y otras técnicas de pintura.