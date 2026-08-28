El curioso arte de pintar con cascara de piña

La artista Franciny Espinoza ha desarrollado una técnica única para crear obras de arte utilizando cáscara de piña procesada, la cual licúa y deja secar para convertirla en un material pictórico.
Esta innovadora forma de pintar no solo demuestra su creatividad, sino que también promueve el reciclaje y la sostenibilidad en el arte.
La artista, que junto a su esposo Francisco Meza crea estas obras, ofrece cursos a través de sus redes sociales como “Pinta Conmigo” para enseñar estas y otras técnicas de pintura.