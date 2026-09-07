¡El cuerpo avisa! Estas señales podrían aparecer cuando los riñones fallan

Los riñones pueden perder sus funciones de forma parcial o total, una condición conocida como insuficiencia renal, que muchas veces se desarrolla de manera silenciosa sin que la persona la perciba.

El Dr. Fabio Hernández Fonseca, especialista en nefrología, explica que el cuerpo envía alertas como hinchazón en pies, tobillos y manos, cansancio extremo, falta de energía o picazón intensa en la piel.

El especialista indica que, ante cualquier duda, se debe realizar un análisis de sangre para medir la creatinina y evaluar la función renal, y que un riñón enfermo puede manifestarse también con un sabor metálico en la boca o cambios en la orina.