Este jueves el país registrará altas temperaturas, ráfagas de viento y poca nubosidad, condiciones similares a las que se han presentado en los últimos días, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Vientos fuertes en varias regiones

La presencia de un sistema de alta presión en el oeste del Atlántico mantiene acelerados los vientos alisios en América Central, lo que provocará ráfagas de viento principalmente en las cordilleras y en el Pacífico Norte.

Mañanas calurosas y con poca nubosidad

Durante la mañana predominará el cielo despejado o con escasa nubosidad, lo que favorecerá un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Posibles lluvias en la tarde

Para la tarde se espera un incremento parcial de la nubosidad, especialmente sobre las cordilleras. Además, existe la posibilidad de lluvias ocasionales de corta duración cerca de las montañas del Pacífico Central y Pacífico Sur.