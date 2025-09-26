Escrito por: Eduardo Troconis.

Este fin de semana destaca por los partidos importantes que afrontarán los legionarios ticos con sus respectivos clubes. Vea en esta nota, uno por uno, los compromisos previstos para el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre (hora de Costa Rica).

Lista completa de seguimiento a legionarios:

Keylor Navas: Pumas UNAM vs América a las 9:05 p.m. del sábado por Liga MX.

Pumas UNAM vs América a las 9:05 p.m. del sábado por Liga MX. Alonso Martínez: New York City FC vs New York RB a las 5:30 p.m. del sábado por MLS.

New York City FC vs New York RB a las 5:30 p.m. del sábado por MLS. Josimar Alcócer: Westerlo vs Royale Union Saint-Gilloise a las 12:45 p.m. del sábado por Belgian Pro League.

Westerlo vs Royale Union Saint-Gilloise a las 12:45 p.m. del sábado por Belgian Pro League. Andy Rojas: New York RB vs. New York City FC a las 5:30 p.m del sábado por MLS.

New York RB vs. New York City FC a las 5:30 p.m del sábado por MLS. Anthony Contreras y Orlando Galo: Jelgava vs FK Auda a las 5:00 p.m. del sábado por la Virslīga de Letonia.

Jelgava vs FK Auda a las 5:00 p.m. del sábado por la Virslīga de Letonia. Manfred Ugalde : Spartak vs. FC Pari Nizhniy Novgorod a las 10:00 a.m. del domingo por la Liga Premier de Rusia

: Spartak vs. FC Pari Nizhniy Novgorod a las 10:00 a.m. del domingo por la Liga Premier de Rusia Patrick Sequeira : Casa Pia vs Moreirense a las 8:30 a.m. del sábado en la Primeira Liga.

: Casa Pia vs Moreirense a las 8:30 a.m. del sábado en la Primeira Liga. Julio Cascante : Austin FC vs Real Salt Lake a las 7:30 p.m. del sábado por la MLS.

: Austin FC vs Real Salt Lake a las 7:30 p.m. del sábado por la MLS. Juan Pablo Vargas : Millonarios vs Atlético Nacional a las 7:30 p.m. del sábado por la primera división de Colombia.

: Millonarios vs Atlético Nacional a las 7:30 p.m. del sábado por la primera división de Colombia. Ariel Lassiter: Houston Dynamo vs Nashville SC a las 6:30 p.m. del sábado por la MLS

Houston Dynamo vs Nashville SC a las 6:30 p.m. del sábado por la MLS Carlos Mora: U Craiova vs. Dinamo Bucarest a las 12:00 p.m. en la Liga I de Rumanía.

U Craiova vs. Dinamo Bucarest a las 12:00 p.m. en la Liga I de Rumanía. Jeyland Mitchell: Sturm Graz vs TSV Hartberg a las 6:30 a.m. del domingo por la Bundesliga de Austria.

Varios de estos jugadores estarán en la próxima lista de Miguel Herrera, seleccionador nacional, para los partidos ante Honduras y Nicaragua del 9 y 13 de octubre.