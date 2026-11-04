El clásico de Elvis Presley cuya melodía tiene más de 200 años

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Can’t Help Falling in Love” fue grabada por Elvis Presley para la película Blue Hawaii en 1961. Sin embargo, parte de su melodía está inspirada en “Plaisir d’amour”, una composición francesa del siglo XVIII.

Con el paso de los años, la canción se convirtió en uno de los temas románticos más reconocidos de Elvis y llegó incluso a utilizarse para cerrar muchos de sus conciertos. Su melodía atravesó siglos hasta convertirse en parte fundamental de la historia del Rey del Rock.

Ahora Julián Muñoz, con apenas 16 años, tendrá que interpretar una canción con siglos de historia detrás y demostrar que puede llevar el romanticismo de Elvis hasta la semifinal.

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Imagen extraída de internet con fines ilustrativos